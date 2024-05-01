Bloomberg: Грузия, Армения, Молдавия пытаются выйти из-под влияния Москвы

На постсоветском пространстве все сильнее обостряется борьба между Россией и Западом за влияние на Грузию, Украину, Молдавию, Армению и другие страны, которые Москва считает своим «задним двором», пишет обозреватель Энтони Хэлпин в статье для Bloomberg.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» выступили против Запада, желающего подтолкнуть Грузию к конфликту с Россией, отметил аналитик.

Кроме того, заметил обозреватель, во вторник, 30 апреля, силовики в Грузии разогнали демонстрантов, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах.

В МИД России заявили о желании восстановить отношения с Грузией

Вместе с тем, ряд политических деятелей республики встал на сторону протестующих против «российского закона». Их поддержали политики Соединенных Штатов и Евросоюза.

Власти Армении намереваются выйти из ОДКБ, оборонного альянса, возглавляемого Россией, проводят переговоры с США и ЕС, заметил эксперт. Он добавил, что на фоне этого Москва постепенно усиливает давление на Ереван.

В Молдавии также сложилась непростая ситуация. Активисты пророссийских партий собрались в Москве в прошлом месяце с тем, чтобы сформировать антиевропейский альянс. Прозападный президент Майя Санду, в свою очередь,предупреждает о попытках Кремля саботировать ее действия, помешать вхождению страны в ЕС.

Украина начала получать получать новые вооружения на миллиарды долларов от своих американских и европейских союзников и пытается вернуть инициативу на поле боя.

По мнению Хэлпина, все находившиеся под контролем Москвы во времена Советского Союза страны опасаются возвращения российского доминирования после победы ВС РФ в украинском конфликте.

В связи с этим, констатировал эксперт, они «отчаянно пытаются вырваться из тени России», пока президент РФ Владимир Путин отвлекается на противостояние на Украине.