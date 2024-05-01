Блинкен вышел к митингующим в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший с визитом в Израиль, пообщался с группой демонстрантов, выступавших с требованием скорейшего освобождения заложников в Газе. Он заверил их, что Вашингтон приложит все усилия для возвращения похищенных домой, передает газета The Jerusalem Post.

По ее информации, стихийный митинг в поддержку находящихся в палестинском анклаве заложников, собрался возле здания гостиницы в Тель-Авиве, в которой остановился госсекретарь. Подходя к отелю, он остановился возле группы протестующих, державших в руках флаги Израиля и США, и коротко пообщался с ними, пожав некоторым руки.

"Возвращение ваших близких домой лежит в основе всего, что мы пытаемся делать, и мы не успокоимся, пока все - каждый мужчина, каждая женщина, военный, гражданский, молодой, пожилой - не вернутся домой", - сказал Блинкен. Он заверил, что сейчас радикальному палестинскому движению ХАМАС передано "очень сильное предложение" по поводу заложников. "ХАМАС должно сказать "да" и закончить с этим", - отметил госсекретарь.

Из гостиницы Блинкен позднее отправился в Иерусалим, где у него недавно началась встреча с глазу на глаз с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После нее запланирована встреча в расширенном составе с участием израильских и американских чиновников высокого ранга, сообщала ранее канцелярия Нетаньяху.

Блинкен прибыл в Израиль вечером 30 апреля с визитом в рамках ближневосточного турне. До этого он посетил Иорданию и Саудовскую Аравию. Контакты госсекретаря США в регионе связаны в первую очередь с обострением палестино-израильского конфликта и попытками достичь договоренности об освобождении израильских заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, и приостановке там боевых действий.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в секторе Газа по-прежнему удерживаются 133 человека.