Памятник Гагарину запланировали снести в Киеве

Власти Киева планируют снести памятники советскому космонавту Юрию Гагарину, писателю Максимум Горькому, а также главным героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом сообщает украинский портал УНН.

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Всего городской совет Киева запланировал внести в список на демонтаж более 50 городских монументов.

По данным Министерства культуры Украины, что за прошедший год в стране было изменено 9,8 тысячи географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. Борьба с советским наследием началась в стране в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.

Ранее департамент охраны культурного наследия мэрии украинской столицы выступил против демонтажа арки Дружбы народов. До этого монумент был исключен Минкультом Украины из национального реестра памятников.