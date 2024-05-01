Глава евродипломатии Жозеп Боррель в соцсетях осудил действия силовиков в отношении протестующих в Грузии. Он напомнил властям республики о том, что страна находится в статусе кандидаты в члены ЕС и призвал обеспечить право граждан на мирные демонстрации, пишет РИА «Новости».

Накануне в Тбилиси прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с демонстрантами использовал перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить участников акций с проспекта Руставели, где находится парламент.

Полиция Грузии задержала 63 человека на протестах у здания парламента

Боррель подчеркнул, что решительно осуждает насилие в отношении протестующих в Грузии.

«Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, я призываю власти обеспечить право на мирные собрания. Использование силы для их подавления неприемлемо», — заявил дипломат.

Ранее парламент республики принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». После сообщений в СМИ о принятии документа в стране начались акции протеста. Их участники вышли на улицы с флагами Евросоюза и США.