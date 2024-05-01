Кандидата на выборах в Европарламент забросали яйцами во Франции

Лидера объединенного списка Социалистической партии и партии "Общественное место" на выборах в Европарламент Рафаэля Глюксмана забросали яйцами с краской на первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции. Об этом сообщает радио France Bleu.

Из публикации следует, что Глюксман планировал пройти по улицам Сент-Этьена в общей колонне профсоюзов, отмечающих День солидарности трудящихся 1 мая. Однако на его пути возникла группа агрессивно настроенных студентов, которые выкрикивали направленные против политика лозунги и требовали, чтобы он покинул шествие.

"Некоторые демонстранты несли палестинские флаги. В Рафаэля Глюксмана были брошены яйца, залитые краской", — сообщило радио France Bleu.

В результате нападения политику пришлось досрочно завершить свое участие в акции. В комментарии для журналистов он отметил, что среди нападавших были активисты левой партии "Неподчинившаяся Франция" и партии троцкистов "Постоянная революция", и выступил с критикой в их адрес.

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1 мая протестные акции проходят во многих городах Европы и мира. Так, в Стамбуле полиция применила против участников демонстраций слезоточивый газ.