В Стамбуле силовики применили спецсредства против участников первомайских акций, которые пытались прорваться сквозь кордон полиции к центральной площади Таксим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что глава МВД республики Али Ерликая запретил проведение первомайской манифестации в Стамбуле на центральной площади Таксим.

По данным агентства, в среду, 1 мая, тысячи жителей Стамбула собрались в парке Сарачхане. На демонстрации вышли как активисты партий, так и члены профсоюзов, среди которых — немало коммунистов.

Лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель выступил в Сарачхане и заявил, что партия нацелена дойти до Таксима. Он призвал полицейских не подчиняться незаконным указам руководства, после чего покинул парк на автомобиле.

Демонстранты, в ответ на призывы лидеров оппозиции, начали бить стражей порядка палками от плакатов, бросать в них камни. Полицейские применили в ответ слезоточивый газ. Кроме того, силовики задержали несколько десятков участников акции.