Надежды Запада на то, что мировое сообщество отвернется от президента России Владимира Путина из-за санкций, абсолютно беспочвенны. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Dialogue Works.

«Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых», – отметил аналитик.

Джонсон добавил, что влияние и популярность российского лидера недооценены. Напомним, киевский режим уже не сможет вернуть контроль над утраченными территориями, но может потерять еще больше, считает подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. По мнению эксперта, армия России несколько месяцев «решительно и бесповоротно» ждала своего часа, чтобы пойти в наступление. Теперь выделенная Вашингтоном новая военная помощь Украине не поможет ей изменить ход конфликта.