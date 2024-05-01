Маск оценил отказ Киева и Запада от сделки с Москвой в Стамбуле

Коллективному Западу и Украине следовало согласиться на сделку с Россией в Турции, полагает предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Маск тщательно следит за лентой американского миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X, лайкает и комментирует практически все публикации.

Накануне на странице Сакса появился пост о том, что украинский конфликт мог быть завершен практически сразу после начала — в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Согласие Киева на нейтралитет позволило бы стране сохранить солдат и территории.

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Миллиардер отметил также, что пакеты военной помощи Украине опустошили арсеналы Соединенных Штатов, лишили страну боеприпасов.

«Да», — написал Маск в комментариях под публикацией в соцсети.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания в 2022 году выступили против заключения мира в Стамбуле. В частности, Борис Джонсон, бывший тогда премьер-министром Соединенного Королевства, призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и «просто воевать».