Депутаты подрались в парламенте Грузии перед заседанием, посвящённом обсуждению закона об иноагентах во втором чтении.

Как сообщает РИА Новости, трансляцию вела в соцсети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.

«Покажите это видео всем, как мечтатели используют физическую силу против всех», — сказала она.

Ещё одна драка депутатов из-за закона об иноагентах произошла в апреле.

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законопроекта об иноагентах

В ходе заседания лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта», депутата Мамуку Мдинарадзе. Впоследствии к потасовке подключились другие парламентарии.