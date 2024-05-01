TAC: Байден пытается ввязать Украину в вечную войну

Администрация президента США Джо Байдена не хочет прекращать военные действия на Украине. Об этом сообщили в журнале The American Conservative. Авторы статьи отметили, что сейчас проходят переговоры между Вашингтоном и Киевом по безопасности, которые отражают обязательства Украины перед Европой на десять лет.

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«Вашингтон и Киев ведут переговоры о двустороннем соглашении по безопасности, которое отражает десятилетние обязательства, которые Украина взяла на себя перед рядом европейских держав <…> Внешнеполитический блок принял решение: еще как минимум 10 лет [вести боевые действия]. Неужели еще слишком рано называть это вечной войной?» — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что администрация пытается гарантировать вечную войну на Украине.

По данным Бюджетного управления Конгресса, расходы на оборону будут оставаться на высоком уровне не только в текущем году, но, возможно, и в течение всего десятилетия из-за пакета помощи. В материале отметили, что эти финансовые усилия могут быть недостаточными для долгосрочных обязательств.