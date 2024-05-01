Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера

Министерство иностранных дел Украины презентовало нового спикера Викторию, созданную с помощью искусственного интеллекта, чем вызвало шквал насмешек в свой адрес со стороны украинцев.

Общество не оценило нововведение и обрушилось с критикой на украинское дипведомство, передает RT.

«Когда наш артист в свой лондонский дворец сбежит, тоже, наверно, вместо себя какой-нибудь искусственный интеллект оставит», – написал один из пользователей. «Украинцы закончились? Остались зимбабвийцы только?», – прокомментировал другой.

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобное использование ИИ – «не прихоть, а требование военного времени».

Ранее украинского дипломата высмеяли из-за обиды на Шольца.