Надежды коллективного Запада на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента России Владимира Путина, абсолютно беспочвенны, рассказал в эфире Youtube-канала Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Напомним, что в начале 2022 года западные эксперты предсказывали крах экономики России под гнетом рестрикций, возвращение страны в каменный век, распад державы на десятки небольших стран.

Публикации о возможном крахе РФ регулярно появлялись во всех ведущих газетах США, Великобритании, ФРГ, Франции и других стран.

«Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых», — подчеркнул Джонсон.

По его мнению, то, что Запад не понимает и не принимает этот факт, свидетельствует о том, что США и Европа совершенно оторваны от реальности.

Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

Ранее российские официальные лица говорили о том, что высказывания и действия западных лидеров делают построение многополярного мира, основанного на уважении и консенсусе, важнейшей задачей для мирового сообщества.