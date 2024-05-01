Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту УПЦ в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Украинской православной церкви (УПЦ) Луке. Об этом сообщает «Украинская правда».

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По информации издания, оперативные мероприятия в доме у настоятеля проходят по делу об оправдании специальной военной операции и распространении пророссийской пропаганды. Отмечается, что епископ также критиковал гонения властей против православной церкви в Запорожье.

24 апреля сотрудники СБУ задержали митрополита Святогорского Арсения. Как сообщили в ведомстве, священник был якобы причастен к подрывной деятельности.