Алиев назвал один из факторов стабильности в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал культурное разнообразие одним из факторов стабильности в стране.

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"Одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе являются именно культурное разнообразие и взаимоуважение", - сказал глава государства, выступая на открытии в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности".

Алиев подчеркнул, что для граждан Азербайджана мультикультурализм - это не абстрактное понятие, а образ жизни. По его словам, в стране представители различных этнических групп и религий живут единой семьей.

"Мы гордимся этим, а также тем, что нам удавалось защищать эти ценности на протяжении веков, даже в это неспокойное время, когда столкновения, конфликты и войны происходят совсем рядом с нашими границами", - добавил он.

Президент Азербайджана подчеркнул важность создания такой атмосферы, когда представители всех этнических групп и религий в стране чувствуют себя в безопасности и живут достойно.

"Если политика будет иной, это приведет лишь к дискриминации и недоверию", - подчеркнул азербайджанский лидер.

В бакинском форуме по межкультурному диалогу участвуют около 700 делегатов из стран, а также руководители и представители ряда между народных организаций. На заседаниях секций и дискуссий в рамках форума планируется обсудить, в частности, вопросы образования, молодежной политики, борьбы с изменениями климата, незаконной миграцией.