Радикалы подожгли в ФРГ летний домик главы концерна Rheinmetall

Левые радикалы совершили поджог летнего домика на земельном участке, принадлежащем главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру, и связали атаку с поставками компанией оружия Киеву. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарных утром 30 апреля. Огнем был объят дачный домик на участке в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Несколькими часами позже на платформе Indymedia левые экстремисты опубликовали послание, в котором взяли на себя ответственность за случившееся.

"В ночь на 29 апреля мы оставили на участке Армина Паппергера в летнем домике зажигательную смесь", - отмечается в нем.

Радикалы объяснили свои действия тем, что, по их мнению, Rheinmetall извлекает выгоду в так называемый переломный момент, о котором не раз заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с конфликтом на Украине. Концерн, с их точки зрения, собирает танки различных типов, которые затем продает Украине "вместе с боеприпасами и с изрядной для себя прибылью".

"Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", - приводит Bild выдержки из послания.

В конце письма радикалы потребовали также свободу арестованной ранее бывшей участнице левацкой террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF, Rote Armee Fraktion) Даниэле Клетте.

Расследованием инцидента занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают подлинность послания.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн Германии. Компания извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине, ожидает в ближайшие годы значительное увеличение прибыли. В 2023 году ее оборот вырос на 12%, до €7,1 млрд, а чистая прибыль Rheinmetall увеличилась на 9%, до €0,6 млрд.