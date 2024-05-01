Японский журналист потерял дар речи из-за ответа на вопрос про Россию

Корреспондент спросил представителя МИД КНР про Курильские острова. Чжао Лицзяня ответил, что в этом вопросе Китай на стороне России.

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Японский журналист задал провокационный вопрос про отношения с Россией на пресс-конференции представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. Корреспондент спросил, какую позицию занимает Китай в вопросе Курильских островов.

Ответ дипломата его ошарашил. Как пишет издание, 360kuai, лишил Японию дара речи.

Чжао Лицзяня сказал, что Китай полностью поддерживает договорённости, которые были заключены по итогам Второй мировой войны. Фактически китайский дипломат сказал, что полностью на стороне России.

Напомним, проблема принадлежности южных Курильских островов – территориальный спорт между Россией и Японией. Вопрос не решён со дня окончания Второй мировой войны.