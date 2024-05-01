Поставщики оружия отказываются сотрудничать с Пентагоном

Ряд подрядчиков отказался заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет КФУ Конгресса.

Согласно документу, Вашингтон ведет переговоры с крупными компаниями о закупках пяти типов вооружений, поставляемых Украине.

Переговоры, по данным отчета, проходят сложно: многие подрядчики отказываются заключать многолетние контракты в связи с тем, что Пентагон предлагает зафиксировать цену на вооружения на весь срок действия соглашений.

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Журналисты отметили, что в ходе подготовки отчета было выявлено большое количество проблем с цепочкой поставок, обусловленных как последствиями пандемии COVID-19, так и «другими факторами».