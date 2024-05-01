В Киеве пытаются остановить госпереворот? Что известно об облаве СБУ 1 мая

СБУ сообщает о проведении контрразведывательных мероприятий в центре Киева. Что об этом известно, кого ловит Служба безопасности Украины, готовится ли в столице госпереворот?

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Что заявили в СБУ об облаве в Киеве

Как сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ), в Шевченковском районе Киева утром 1 мая проводятся плановые контрразведывательные мероприятия. Уточняется, что спецслужба особое внимание уделяет Софийской и Михайловской площадям.

«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность», — отмечается в публикации.

Главной целью мероприятий заявлены «проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей». Действует СБУ совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, «вовлеченными в оборону столицы».

«Во время мероприятий безопасности силовики проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т. п.) для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города. Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения», — сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе данных мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта, подчеркнули представители украинской спецслужбы.

«СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа», — добавили в СБУ.

В первые дни начала СВО, в конце февраля 2024 года, украинские СМИ сообщали о диверсантах и спецназе на улицах Киева. Подтверждений, однако, эта информация не получила.

Высказывалось предположение, что журналисты распространили информацию о диверсантах на улицах украинской столицы в связи с «дружественным огнем», который стал возможен вследствие бесконтрольной раздачи оружия гражданским лицам и силам территориальной обороны.

На Украине готовится госпереворот?

В то же время координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники СБУ останавливают машины, прохожих, производят поквартирный обход. Спецслужба ведет поиски людей, нелояльных к действующей власти страны, в частности к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«СБУ вышли на ловлю. Останавливают машины, прохожих, поквартирный обход. Ищут нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского», — пишет Лебедев.

Координатор подполья уточняет, что СБУ может пытаться предотвратить готовящийся в Киеве государственный переворот.

«Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить. Но в преследовании граждан участвует не только СБУ, конечно там рядом ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — NEWS.ru), что довольно неожиданно для Киева, который долгое время не сильно трусили», — подчеркивается в публикации.

Лебедев добавил, что под особым вниманием спецслужб Софийская и Михайловская площади, прилегающие дома, дороги и тротуары.

«Немного позже территория досмотра будет расширена», — добавляет координатор подполья.

Почему Зеленский может потерять легитимность

20 мая истекает срок действия полномочий Зеленского, однако он планирует занимать должность и дальше, потому что выборы в стране отменили. По данным украинского издания «Страна», противники главы государства считают, что после 20 мая легитимность Зеленского окажется под вопросом. Поэтому он обязан передать власть спикеру Рады Руслану Стефанчуку — именно лидер парламента, согласно конституции, исполняет обязанности президента в отсутствие такового.

В свою очередь сторонники Зеленского также указывают на конституцию, по которой полномочия одного президента истекают в тот момент, когда другой принимает присягу. Выборы на Украине отменили, потому что по закону их нельзя проводить во время военного положения. Это значит, что сценарий передачи власти невозможен. На эти же формулировки ссылалась и ЦИК Украины, которая постановила, что даже после завершения срока Зеленский останется легитимен.

В начале апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.

«Изначально называли Залужного, он имеет авторитет среди гражданских и военных», — сказал он.

Гагин назвал Зеленского вторым подряд нелегитимным президентом Украины, который пришел к власти после Петра Порошенко «на штыках военной хунты». Советник главы ДНР отметил, что глава Украины обещал привести страну к миру, однако с его приходом начала литься кровь и народ почувствовал себя обманутым.