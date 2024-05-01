Си Цзиньпин поздравил трудящихся Китая с 1 мая

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил трудящихся страны с 1 мая, выразив им наилучшие пожелания. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

© © kremlin.ru

Глава КНР высоко оценил важный вклад трудящихся в развитие государства и Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин также подчеркнул, что в этом году будет отмечаться важная дата — 75-летие со дня основания КНР.

Кроме того, 2024 год является решающим с точки зрения реализации задач 14-ой пятилетки, напомнил китайский лидер. Трудящимся Китая необходимо вносить свой вклад в модернизацию страны, призвал глава КНР.

Приоритетной задачей граждан и государства является продвижение модели высококачественного развития. Это выступает ключевым условием построения мощной страны и реализации проекта великого национального возрождения, отметил Си Цзиньпин.

Органы власти, включая партийные комитеты на местах, должны надлежащим образом защищать законные права и интересы трудящихся КНР. Одной из главных целей правительства также является создание условий для граждан к самореализации посредством труда, указал глава Китая.