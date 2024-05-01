Умер писатель Пол Остер

Американский писатель и переводчик Пол Остер умер на 78-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его подругу.

По ее словам, писатель умер вечером 30 мая в своем доме в Бруклине. Причиной смерти стали осложнения после рака легких.

Пол Остер получил мировую известность благодаря "Нью-Йоркской трилогии" (1987), в которую вошли романы "Стеклянный город", "Призраки" и "Запертая комната". Ему была присуждена французская литературная премию Медичи за роман "Левиафан" (1992). Остер участвовал в качестве сценариста в создании фильма "Дым" (Smoke, 1994), за который получил премию "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале в 1995 году. Также он выступил режиссером и сценаристом второй части под названием "С унынием на лице" (Blue in the Face, 1995).