Трамп раскритиковал Байдена в связи с протестами в Колумбийском университете

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике бездействие американского лидера Джо Байдена в связи с пропалестинскими протестами в Колумбийском университете, которые пытаются разогнать полицейские.

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"На это так грустно смотреть. В это невозможно поверить. Три, четыре, пять лет назад невозможно было даже подумать, что такое будет происходить. <...> Байден должен сделать что-то. Байден должен быть голосом нашей страны, но это так себе голос. Это голос, который никто не слышит. Не думаю, что он способен сделать что-то", - сказал он в эфире телекомпании Fox News.

Как сообщает корреспондент ТАСС, возле Колумбийского университета находятся сотни полицейских. Близлежащие улицы перекрыты, установлены заграждения, стоят автобусы для транспортировки задержанных в участки.

Ранее пресс-служба полиции Нью-Йорка подтвердила ТАСС, что Колумбийский университет направил в правоохранительные органы письмо с разрешением зайти на территорию кампуса. По данным местных СМИ, полицейские уже вошли туда и задерживают демонстрантов. Полиция не называет точное число задержанных.

Университет пока не ответил на запрос ТАСС по поводу происходящего.

О пропалестинских акциях в кампусах США

По данным телекомпании CNN, полиция США арестовала уже более тысячи участников пропалестинских демонстраций, проходящих на территориях американских вузов. Помимо Колумбийского университета в Нью-Йорке, задержания коснулись колледжа Эмерсон в Бостоне (штат Массачусетс), Северо-Восточного университета, который также расположен в Бостоне, Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, Техасского университета, Индианского университета в Блумингтоне, Университета Эмори в Атланте (штат Джорджия), Университета штата Аризона, Принстонского, Йельского, Нью-Йоркского университетов, Университета Миннесоты и Университета штата Огайо.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. К настоящему времени в результате израильских действий 34,3 тыс. палестинцев погибли, еще 77,3 тыс. пострадали.