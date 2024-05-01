Норвегия выделит Украине дополнительную помощь

Норвегия за 2024 год увеличит помощь Украине на $635,5 млн, итоговая сумма за год составит $2 млрд, заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на пресс-конференции, посвященной поддержке Киева. Он пояснил, что такое решение было принято ради безопасности и стабильности в Европе и Норвегии.

Стере добавил, что из новой суммы $545 млн направят на военные нужды. Остальные средства пойдут на гражданскую программу. По данным норвежского МИД, в 2023 году Норвегия предоставила Украине $800 млн, из них $463 млн пришлось на военную помощь.

Ранее обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман заявил, что, предоставив Киеву новую военную помощь на $61 млрд, Запад будет требовать успехов на фронте. Однако, по его словам, эти средства не помогут Украине сдержать наступление России. Напротив, Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи перед выборами в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи.

Британская газета The Economist также считает, что Украина не готова к возможному наступлению ВС РФ даже с новой помощью от США. Даже новое вливание вооружений не устранит полностью преимущество России в огневой мощи, отмечает издание. Российским войскам с ее огромным населением и нефтяными богатствами легче набирать новых рекрутов, считают эксперты.