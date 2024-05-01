Спецназ начал покидать проспект Руставели в Тбилиси

Спецназ, а также представители других подразделений МВД стали покидать проспект Руставели в Тбилиси после нескольких попыток разгона митинга против законопроекта об иноагентах, сообщает корреспондент ТАСС с мест событий.

Часть силовиков переместилась на улицу 9 Апреля, ведущую к служебному входу в парламент Грузии, а некоторые расположились на площади Свободы. С чем связаны такие действия силовиков, неизвестно.

Между тем, часть митингующих, которые продолжали оставаться на проспекте Руставели, решили вернуться к зданию парламента.