$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Спецназ начал покидать проспект Руставели в Тбилиси

Спецназ, а также представители других подразделений МВД стали покидать проспект Руставели в Тбилиси после нескольких попыток разгона митинга против законопроекта об иноагентах, сообщает корреспондент ТАСС с мест событий.

Спецназ начал покидать проспект Руставели в Тбилиси
© РИА Новости

Часть силовиков переместилась на улицу 9 Апреля, ведущую к служебному входу в парламент Грузии, а некоторые расположились на площади Свободы. С чем связаны такие действия силовиков, неизвестно.

Между тем, часть митингующих, которые продолжали оставаться на проспекте Руставели, решили вернуться к зданию парламента.

В мире
Тбилиси
Грузия