Столтенберг заявил, что не видит согласия в НАТО по принятию Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил украинским военным в Киеве, что среди членов НАТО нет согласия по вопросу принятия Украины в альянс.

В понедельник Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, как они вместе со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы профессиональной военной подготовки по стандартам НАТО в Национальном университете обороны в Киеве.

Один из военнослужащих задал вопрос о том, что препятствует присоединению Украины к НАТО.

"Вы спрашивали меня, в чем заключается проблема. Проблема заключается в том, что, когда приглашаем страну стать членом договора, нам нужно не просто большинство из 32 союзников, нам нужно, чтобы все союзники согласились с этим. И на данный момент мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность, мы над этим работаем. Но я думаю, что пока что у нас нет такого согласия, пока что у нас нет политического совместного решения, которое принесет пользу не только Украине, но и НАТО", - ответил генсек.

По его словам, пока нужно продолжать работу над тем, чтобы делать Украину "как можно ближе к НАТО".

"Нам нужно двигаться к этой цели, работать много для того, чтобы вы были полностью совместимы, соответствовали всем натовским стандартам", - добавил он.

Столтенберг привел в пример Финляндию и Швецию и объяснил, что Украина со своей стороны должна быть готова на том же уровне, чтобы суметь "немедленно присоединиться к НАТО", как только члены альянса примут соответствующее решение.

"Я жалею, что мы не можем двигаться быстрее, но такова реальность альянса, что консенсус должен быть достигнут по любым вопросам", - подытожил он.

Ответ Зеленского

Зеленский со своей стороны добавил, что Украину примут в альянс только после завершения вооруженного конфликта.

"Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО, это для кого-то из членов НАТО риск, у кого-то есть просто скепсис", - сказал он.

При этом Зеленский считает, что вопрос об уровне подготовки украинских военных подниматься не будет, так как они сейчас проходят через полномасштабные боевые действия.

"Поэтому вопрос про НАТО - это, как правильно сказал генеральный секретарь, вопрос большинства, а большинство - это вопрос политический", - добавил он.

Президент также назвал одной из причин начала боевых действий то, что Украину не приняли в альянс ранее.

"По моему мнению, еще много лет назад был соответствующий скепсис", - сказал он.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. При этом на фоне заявлений партнеров на Украине периодически высказывают сомнения, что страна все же достигнет этой цели.