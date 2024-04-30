Бойцы отрядов спецназначения начали разгон митинга против закона об иноагентах в Тбилиси у здания парламента.

Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в полицейских летят бутылки и другие предметы. Спецназ при этом применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

Полицейские применили газ против протестующих в Тбилиси

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Грузии начали применять перцовый газ в отношении митингующих в Тбилиси, которые выступают против законопроекта об иноагентах.