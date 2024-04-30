Спецназ начал разгон митинга в Тбилиси
Бойцы отрядов спецназначения начали разгон митинга против закона об иноагентах в Тбилиси у здания парламента.
Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что в полицейских летят бутылки и другие предметы. Спецназ при этом применяет слезоточивый газ и резиновые пули.
Полицейские применили газ против протестующих в Тбилиси
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Грузии начали применять перцовый газ в отношении митингующих в Тбилиси, которые выступают против законопроекта об иноагентах.