Генсек НАТО: доверие Украины к союзникам пошатнулось

Генсек НАТО Столтенберг: доверие Украины к союзникам пошатнулось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось.
Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.
«Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины. — RT)», — отметил Столтенберг.
Генсек альянса добавил, что необходима надёжная, институциональная основа поддержки, чтобы обеспечить её предсказуемость и подотчётность.
Столтенберг призвал пересмотреть механизмы оказания помощи Украине
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО видит на украинском фронте последствия невыполненных обещаний по поставкам вооружения.