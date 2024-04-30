США надеются, что сделка по заложникам ХАМАС будет достигнута в ближайшие дни

США рассчитывают, что договоренности об освобождении заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, будут достигнуты в ближайшие дни. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Иордании.

По словам Блинкена, США сфокусированы на "прекращении огня [в секторе Газа] и освобождении заложников" ХАМАС.

"Это первоочередная задача, и, я думаю, она реализуема, потому что Израиль представил солидное предложение. Они продемонстрировали готовность идти на компромисс, и теперь решение за ХАМАС", - заявил госсекретарь США, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN. "Мы бы хотели, чтобы эти договоренности были согласованы в ближайшие дни", - подчеркнул Блинкен.

Как сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Израиль передал ХАМАС "свежее предложение", которое предусматривает прекращение огня в секторе Газа на срок шесть недель и освобождение заложников.

Ранее Египет передал ХАМАС согласованную с израильской стороной инициативу, которая предполагает освобождение от 20 до 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на прекращение огня. Ожидается, что в Каир прибудет делегация ХАМАС, которая представит египетской стороне свой ответ на последнее предложение о перемирии. По данным источника телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", соглашение между ХАМАС и Израилем, вероятнее всего, будет достигнуто "в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки".