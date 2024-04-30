Митингующие в Тбилиси решили окружить здание парламента

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси приняли решение окружить здание парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По словам протестующих, они хотят тем самым помешать депутатам парламента, которые находятся на пленарном заседании и рассматривают законопроект об иноагентах во втором чтении. Слышны выкрики в адрес парламентариев. Полиция начала стягивать дополнительные силы. Стычек с правоохранителями пока нет.