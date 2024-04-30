Маск высказался о соглашении между США и Украиной

Илон Маск заявил, что возможное соглашение между Украиной и США приведет к бесконечной войне.

"Бесконечная война", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Так он прокомментировал пост, в котором говорилось о соглашении между Киевом и Вашингтоном.

Зеленский заявил о десятилетних планах Украины на помощь США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет.