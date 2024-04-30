Украина вышла из соглашения с СНГ от 1992 года

Киев вышел из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения, подписанного в Минске 26 июня 1992 года, рассказал представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что республика также вышла из протоколов о внесении изменений и дополнений, подписанных 18 сентября 2003 года в Ялте и 25 ноября 2005 года в Москве в рамках этого соглашения.

Ранее Мельничук сообщил, что Украина в одностороннем порядке разорвала соглашение с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 года.

Чиновник уточнил, что выход из соглашения был обусловлен международной повесткой.

Кроме того, пояснил спикер кабмина, Киев согласовал выход страны из соглашения о сотрудничестве в сохранении и использовании генетических ресурсов культурных растений стран-участниц СНГ.