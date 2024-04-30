Первооткрывателя генома коронавируса выгнали из лаборатории

Ученого, профессора Уханьского института вирусологии Чжана Юн-Чжэня, открывшего геном коронавируса SARS-CoV-2, уволили из лаборатории — в знак протеста он поселился под дверями своего бывшего кабинета. Об этом сообщает Telegram-канал »Осторожно, новости» со ссылкой на соцсети ученого.

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«Я не уйду, я не уйду, я занимаюсь наукой и истиной», — написано в заметке Чжан Юн-Чжэня в китайской социальной сети Weibo.

Забастовка уволенного ученого продолжается, с воскресенья, 28 апреля. Профессор Чжан утверждает, что был уволен после того как подвергся преследованию властями Китая несмотря на большую роль в идентификации COVID-19 — Чжан пошел на публикацию данных несмотря на то, что правительство Китая выступало против.

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В данный момент Чжан продолжает забастовку под дверями своего кабинета в Шанхайском клиническом центре общественного здравоохранения.

До этого стало известно, что у инфицированных SARS-CoV-2 частота возникновения аллергии повышается.