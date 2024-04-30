Токаев отправил в отставку министра цифрового развития Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста министра цифрового развития Багдата Мусина, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом Главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Также 30 апреля стало известно, что в Казахстане задержали экс-главу МВД республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года.