Герцогиня Сассекская Меган Маркл не присоединится к принцу Гарри во время его визита в Лондон. Об этом сообщает Daily Mail.

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Представитель пары подтвердил, что Меган Маркл не будет сопровождать своего мужа на службе в соборе Святого Павла, посвященной 10-летию «Игр непобежденных» 8 мая. Но герцогиня прилетит с официальным визитом в Нигерию, где встретиться с мужем после мероприятия.

8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондоне. По словам королевского эксперта Тома Куинна, принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоены визитом Гарри. Как утверждает биограф, сейчас сотрудники королевской семьи пытаются составить расписание мероприятий так, чтобы избежать «неловкости и смущения».

На прошлой неделе появилась информация, что герцог Сассекский разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон заявила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно отнестись к решению своего брата.