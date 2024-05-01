Зеленский обратился к правительству Норвегии

Правительство Норвегии выделит новую помощь Киеву в размере 600 миллионов долларов, написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X.

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«Я благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стёрезой за его решение увеличить поддержку Украины на 600 миллионов долларов в этом году», — говорится в публикации.

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Зеленский добавил, что большая часть этих средств будет использована для укрепления противовоздушной обороны.

В марте в украинском кабмине сообщили, что Норвегия предоставила Киеву финансовую помощь в размере более 500 миллионов долларов с начала специальной военной операции (СВО).

Отмечалось, что привлеченное финансирование было направлено на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные нужды. Средства, в частности, были потрачены на пенсии, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения, социальную защиту населения, а также гуманитарную поддержку, сообщали в правительстве.