В США обратили внимание на странную деталь в кредите Киеву

Соединенные Штаты выделили Киеву масштабный пакет финансовой помощи в виде кредита, но не сообщили условия его погашения, отметил американский бизнесмен Дэвид Сакс. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее спикер Палаты представителей Майкл Джонсон сообщил, что порядка 80% выделенных Украине средств пойдет на пополнение американских арсеналов. Он добавил, что любая помощь Киеву будет конвертирована в кредит.

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«У этого «кредита» нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?», — задал риторический вопрос предприниматель.

Напомним, что в Конгрессе США дебаты о параметрах выделения финансовой помощи Украине шли в течение шести месяцев. В конце апреля 2024 года законопроект все же был принят.