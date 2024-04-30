Трамп заявил, что сможет добиться освобождения Гершковича

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в ноябре текущего года на пост главы государства он сможет добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

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По его словам, разница между Трампом и нынешним президентом Джо Байденом заключается в том, что он добьется освобождения Гершковича.

«Его освободят», — сказал Трамп.

До этого президент США Джо Байден заявил, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину обвиняемого в России в шпионаже гражданина США Эвана Гершковича и осужденного за это же американского журналиста Пола Уилана. Глава государства во время своего выступления сказал, что есть американские журналисты, которые «лишились свободы».

Гершковича силовики задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.