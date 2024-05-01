В Чехии поднимут пенсионный возраст

Чешские власти одобрили проведение пенсионной реформы. Основные изменения предполагают повышение пенсионного возраста. В процессе преобразований кабмин будет учитывать существующую тенденцию к повышению продолжительности жизни местных граждан. Поправки еще необходимо провести через парламент. Ожидается, что окончательно они будут утверждены в январе 2025 года. Специалисты указывают на устойчивую тенденцию к старению чешского населения, что существенно увеличивает нагрузку на бюджет. По состоянию на 2022 год, средняя продолжительность жизни чешских мужчин составляла 76 лет, а женщин - 82 года. Прогнозы показывают, что к 2050 году в Чехии каждый третий житель будет пенсионером.

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"Пенсионная реформа необходима. Ее следовало провести раньше", - заявил премьер Чехии Петр Фиала.

С его мнением согласны многие экономисты, которые говорят о неизбежности запланированных преобразований. В прошлом году государство потратило на пенсии около 9,4 процента ВВП.

Предполагается, что чешский гражданин сможет провести на пенсии в среднем около 21,5 года. В настоящее время местные граждане - причем как мужчины, так и женщины - могут уходить на заслуженный отдых по достижении 65 лет. Одновременно с этим чешское правительство обещает повысить соцвыплаты и установить размер минимальной пенсии на уровне 20 процентов от средней зарплаты.

В марте прошлого года на улицы Праги и других городов вышли десятки тысяч активистов, которые потребовали не трогать национальную пенсионную систему. В митингах участвовали представители профсоюзов, предприятий, рабочих коллективов, а также учителя средних школ. Металлурги тогда выступили за необходимость сделать исключение для работников тяжелых профессий, так как на заводах и в цехах сложно доработать и до нынешних 65 лет. Напомним, что в государствах - членах Евросоюза в целом наблюдается стремление властей повысить минимальный возраст выхода на пенсию. Так, в прошлом году соответствующий закон подписал президент Франции Эмманюэль Макрон, что спровоцировало крупные демонстрации.