В восточной части Лондона мужчина, вооруженный катаной, рано утром напал на прохожих. Пострадали пять человек, пишет Daily Mail.

Катана — японский самурайский меч с выгнутым наружу лезвием длиной более 60 см с длинной и прямой рукояткой, которая дает возможность применять хват двумя руками.

Очевидцы рассказали, что проснулись в 7 утра от пронзительных криков. На улице они увидели убегающих людей и «залитого кровью» мужчину в желтой толстовке с капюшоном.

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В полиции пояснили, что рано утром мужчина врезался на машине в дом, вышел из нее с оружием и стал атаковать горожан и туристов. На место происшествия сразу же выехали представители экстренных служб.

В ведомстве уточнили, что ранения получили двое полицейских и трое гражданских лиц. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Силовики задержали нападавшего. В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал инцидент в Эно «шокирующим». Он подчеркнул, что «такому насилию нет места на наших улицах».