Лукашенко не исключил возможности строительства второй АЭС в Беларуси

"Беларусь поступила мудро", констатирует Александр Лукашенко, построив в республике первенец отечественной атомной энергетики, несмотря на критику и давление, которое испытывали со стороны западных оппонентов, включая Литву и Польшу. Об этом президент заявил 30 апреля, общаясь с жителями Костюковичей в Могилевской области, передает БЕЛТА.

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Атомная станция с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт построенная в Гродненской области, как известно, стала первой ласточкой развития российских технологий поколения III+ за рубежом. Оба энергоблока БелАЭС выдают в энергосистему республики киловатты энергии и уже доказали свою надежность. Ввод атомной электростанции в Островце позволяет существенно повысить экономическую и энергетическую безопасность страны и выводит ее в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе, отмечают эксперты.

Комментируя появление в РБ новейшего энергетического потенциала, президент признался, что очень переживал в свое время, принимая решение о строительстве АЭС. Но в итоге, подчеркнул он, "мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии, - подчеркнул он. - Не только электричество. Я хотел, чтобы в Беларуси появилась новая научная школа. И сегодня в стране уже есть свои специалисты".

А сейчас белорусским руководителем, по его словам, постепенно овладевает мысль о возможности строительства еще одной станции.