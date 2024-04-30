Глава Гагаузии отказалась признать вину в деле о финансировании партии

Перед первым заседанием суда по делу о нарушении финансирования партии глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул отказалась признать вину, назвала дело политическим и пообещала доказать свою непричастность к преступной деятельности, сообщает ТАСС.

Судебный процесс связан с подозрениями в получении средств на избирательную кампанию от организованной преступной группы (ОПГ). Прокуроры заявляют о наличии в деле двух эпизодов. Политику грозит штраф или заключение на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.

Сама Гуцул считает, что уголовное дело сфабриковано, и обвиняет в этом действующее руководство страны, что том числе партию «Действие и солидарность» и президента Майю Санду.

Политик одержала победу на выборах главы автономии прошлом году. Она представляла партию «Шор», лидером которой является беглый бизнесмен Илан Шор, приговоренный к судебному сроку за хищение более миллиарда долларов из банковской системы страны и находящийся в настоящее время в Израиле.

Позднее партию признали антиконституционной, а в отношении ее лидеров были возбуждены уголовные дела. Также Кишинев объявил проверку результатов самих выборов, а Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя такое требование содержится в законодательстве.

На своем посту глава Гагаузии взяла курс на сближение с Россией и неоднократно посещала страну в последнее время, в том числе встречалась с президентом страны Владимиром Путиным и утверждала, что заручилась его поддержкой.