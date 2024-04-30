Сторонники главы Гагаузии вышли на пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул

Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул вышли на пикет у здания суда в Кишиневе, где проходит рассмотрение дела о финансировании запрещенной в республике партии «Шор». Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, у суда собрались как минимум несколько сотен человек с плакатами, на которых изображены лозунги против правящей «Партии действия и солидарности». Перед участниками акции выступают представители партии «Шор» и политики Гагаузии, которые называют дело против Гуцул сфабрикованным и обвиняют власти Молдавии в давлении на политических оппонентов.

Отмечается, что полицейские пока не препятствуют протестующим.

24 апреля представители оппозиции в Молдавии заявили, что преследование главы Гагаузской автономии со стороны правоохранительных органов может обострить обстановку в возглавляемом ею регионе и потребовали прекращения уголовного преследования.

21 апреля Гуцул посетила Москву, где прошел съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз. После этого она заявила, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою поездку.