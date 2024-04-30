Урсула фон дер Ляйен нашла «путинских ставленников» в ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскритиковала ультраправых как «путинских ставленников». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. В них будут участвовать представители крупных политических партий европейских стран.

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В ходе дебатов в Маастрихте фон дер Ляйен выступила с резкой критикой ультраправой группы «Идентичность и демократия» (ИД), в которую входят «Национальное объединение» (Франция), «Альтернатива для Германии» и Датская народная партия (ДНП).

Эта группа, по мнению экспертов, является одним из фаворитов и в ходе выборов может набрать большое количество голосов. Она выступает за прекращение поддержки Украины, против расширения ЕС, сокращение зеленой повестки в деятельности объединения.

Глава Еврокомиссии в ходе своего выступления указала на представителя ДНП Андерса Вистисена и заявила, что предвыборная программа ИД якобы отражает пропаганду президента России Владимира Путина, а члены группы являются «доверенными лицами» российского лидера.