Глава МИД Молдавии отправился с официальным визитом в Великобританию

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой во вторник, 30 апреля, отправиля с официальным визитом в Великобританию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве пояснили, что визит продлится два дня, 1 мая Попшой вернется обратно в Кишинев. В ходе поездки министр проведет переговоры с главой МИД королевства Дэвидом Кэмероном, государственным министром по делам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра по национальной безопасности Тимом Бэрроу.

Кроме того, Попшой встретится с членами парламента — палаты общин и палаты лордов.

Делегация республики во главе с госсекретарем Каролиной Перебинос примет участие в третьем заседании Стратегического диалога Молдавия — Великобритания, заметили в МИД.

По данным агентства, отношения между Кишиневом и Лондоном улучшились после того, как стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве.