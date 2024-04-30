Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор убежден, что президент страны Майя Санду взяла курс на превращение республики в военный полигон Евросоюза. Так он прокомментировал в своем Telegram-канале заявление Санду о том, что 9 мая в Молдавии будут праздновать не День Победы, а День Европы.

Молдова для ЕС — военный полигон, а наши граждане — потенциальные участники военных авантюр, их можно забрасывать в любые точки с оружием в руках, — сказал Шор.

По словам политика, «Санду опять врет про „европейский мир“» и ей безразлично, что европейцы «воюют чужими руками». Шор считает, что европейские чиновники «с удовольствием используют таких беспринципных дураков, как она».

Санду ранее призвала граждан страны 9 мая выйти на главную площадь Кишинева, чтобы отметить День Европы. Однако это место уже было забронировано для проведения традиционного марша в честь Дня Победы. Председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович сообщил СМИ, что марш состоится в любом случае.

Летом 2023 года правительство Молдавии одобрило законопроект, предусматривающий перенос Дня Победы на 8 мая и его переименование в День поминовения и примирения. Парламент пока окончательно не утвердил эту инициативу, которая была крайне негативно воспринята обществом.