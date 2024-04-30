Карл III появился на публике впервые после известия о его болезни

Король Великобритании Карл III вернулся к исполнению королевских обязанностей и впервые после известия о его болезни появился на публике. Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что 30 апреля Карл III и его королева-консорт Камилла посетили центр по лечению раковых заболеваний в Лондоне, где встретились с медперсоналом и пациентами. Во время визита короля объявили новым покровителем организации Cancer Research UK. Ранее этот статус принадлежал его матери — королеве Елизавете.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что несмотря на возвращение к общественным обязанностям, британский монарх по-прежнему болен раком и продолжает лечение.

«Программа лечения Его Величества будет продолжена, но врачи весьма довольны достигнутым прогрессом, поэтому король теперь может возобновить ряд общественных обязанностей», — цитирует издание Букингемский дворец.

Ранее сообщалось, что в ходе медицинских процедур у 75-летнего Карла III обнаружили рак. Из-за проблем со здоровьем монарха в правительстве регулярно пересматривают разработанный для его похорон план под названием «Менайский мост».