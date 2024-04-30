В США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля

Представители американского Конгресса из Республиканской и Демократической партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге ответными мерами со стороны США в случае выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. Об этом сообщает Axios.

По информации источников портала, готовящийся законопроект обяжет исполнительную власти реагировать на выдачу МУС ордеров на арест. Республиканцы и демократы выступили против расследования судебной инстанции в отношении Израиля.

29 апреля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.

До этого американский телеканал NBC сообщал, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху, главы минобороны страны Йоава Галанта и других чиновников государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль, но при этом стремятся «прекратить ужасные страдания» жителей Газы.