Вопрос о взятии Россией Одессы — последний оставшийся в российско-украинском конфликте, считает американский миллиардер Илон Маск. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х.

Ранее издание Zero Hedge опубликовало пост со словами главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявившего об ухудшении ситуации на фронте.

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это... единственный оставшийся вопрос», — отреагировал на публикацию Маск.

По мнению бизнесмена, Россия планирует полностью освободить территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонскую и Запорожскую области.