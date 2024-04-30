Прокуратура Парижа раскрыла подробности по делу в отношении Депардье

Прокуратура Парижа в понедельник вечером раскрыла подробности по громкому делу в отношении французского актера Жерара Депардье, сообщив, что он предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над двумя людьми.

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В понедельник французская полиция задержала Депардье на несколько часов для допроса по обвинениям, выдвинутым двумя женщинами, которые заявили, что он якобы изнасиловал их на съемочной площадке, сообщает Associated Press.

По данным прокуратуры, женщины обвинили Депардье в том, что он приставал к ним на съемочной площадке: одно предполагаемое нападение произошло в 2014 году, а другое - в 2021 году. Об инцидентах сообщили в полицию в январе и феврале этого года соответственно.

Прокуратура Парижа сообщила, что Депардье "выслали повестку в уголовный суд" и в октябре его будут судить "за сексуальные посягательства, которые, вероятно, были совершены в сентябре 2021 года" на съемках фильма "Зеленые ставни".

"Это облегчение", - заявила AFP адвокат Карин Дюрье-Диболь, которая представляет художницу-постановщицу, обвиняющую актера в сексуальном насилии над ней во время съемок этого фильма. "Конечно, есть и другие жертвы. На данном этапе от 20 до 25 женщин заявили о фактах, варьирующихся от неуважения к сексистскому насилию, включая домогательства или сексуальное насилие. Пришло время его судить", - добавила адвокат.

Она также защищает женщину, помощницу режиссера, которой на тот момент было 24 года, подавшую иск в отношении актера за действия, совершенные в 2014 году. В январе прошлого года она подала жалобу за "сексуальное насилие над уязвимым человеком со стороны кого-то, злоупотребившего своим положением". Во время этих съемок "с утра до вечера мы слышали от него непристойные комментарии", заявила актриса Анук Гринберг в интервью AFP.

"Когда кинопродюсеры нанимают Депардье для съемок в фильме, они знают, что нанимают агрессора", - добавила она.

Депардье также было предъявлено обвинение в 2020 году после того, как французская актриса Шарлотта Арну заявила, что он подверг ее сексуальному насилию в 2018 году, сообщила накануне прокуратура. Дело было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, сообщает AP.

Представители Депардье не ответили на запросы о комментариях. В открытом письме в октябре прошлого года актер отрицал какие-либо правонарушения.

В январе французская прокуратура отклонила из-за срока давности жалобу, поданную французской актрисой Элен Даррас, в которой утверждалось, что Депардье якобы изнасиловал ее во время съемок фильма "Дискотека" в 2007 году.