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В Казахстане по делу о массовых беспорядках задержали экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева

Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках, произошедших в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

В Казахстане задержали экс-главу МВД
© МВД Республики Казахстан
"Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. 29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - говорится в сообщении.
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