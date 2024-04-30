В Казахстане задержали экс-главу МВД

Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках, произошедших в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
"Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. 29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - говорится в сообщении.