Мадуро выступил с обвинением в адрес США

США планируют и инициируют военные конфликты по всему миру: против России, Палестины, Китая. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Television.

"США спланировали ряд военных конфликтов" об этом говорит выделение на эти цели $95 млрд, указал Мадуро.

"Война Украины против России спланирована в течение как минимум 20 лет для того, чтобы разрушить мощь России, но [США] не смогли это сделать. Россия сегодня сильнее в экономике, политике, социальном, технологическом и военном плане", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Мадуро предупредил о планах США по вторжению в Венесуэлу

Война в Палестине ведется, чтобы "утвердить власть сионизма на Ближнем Востоке", отметил Мадуро и указал, что США "сегодня пытаются развязать войну в Тайване против братского Китая".

Президент сообщил, что США установили на спорной с Гайаной территории Гайаны-Эссекибо, которую Венесуэла считает частью своей страны, базы ЦРУ и Южного командования ВС США.

"Они планируют развязать здесь военный конфликт", - отметил Мадуро.

Он также указал, что "$95 млрд, которые на прошлой неделе были выделены на войну Украины против России, для уничтожения и геноцида сионизма против палестинского народа, а также чтобы развязать войну в Тайване внутри Китая, пойдут на нужды американской военной промышленности, чтобы поддержать экономику США и доллар".

Для США "война - это политический и экономический бизнес", - заявил президент Венесуэлы.